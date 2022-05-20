ساعة ابل الجيل الثامن – توقعات قدوم تصميم جديد بشاشة مسطحة!

الجيل الثامن من ساعة ابل يتوقع أن تأتي بتصميم جديد كلياً مع شاشة مسطحة وفقاً لما ذكره المسرب الشهير الذي يُدعى ShrimpApplePro.

قناة اليوتيوب المهتمة بأخبار ابل Front Page Tech استعرضت المعلومات التي ذكرها المسرب السابق الإشارة إليه موضحة أن تصميم الساعة الجديد للجيل الثامن مع الشاشة المسطحة كان بالأساس للجيل السابع.

التصميم المسطح للشاشة سيكون مرفقاً مع حواف مستقيمة مثلما هو موضح بالصور المرفقة، وهذا بالطبع يختلف عن التصميم الدائري للساعة الذي نعند عليه ابل منذ سنوات حتى آخر إصدار حالياً وهو الجيل السابع من الساعة.

هذا التصميم الجديد الذي تود ابل اعتماده مستقبلاً في ساعتها الذكية قد لا يكون ثورياً، على العكس فهو تصميم اعتيادي أبسط موجود في الكثير من الساعات الذكية في السوق، وبالطبع نتوقع أن تقل حواف الشاشة أكثر عما هو معتاد.

هناك جوانب أخرى ستكون مفيدة إن اعتمدت ابل على التصميم المسطح وهو حماية زجاج الشاشة بصورة أكبر مما هي عليه في التصميم الدائري.

بخلاف شائعات التصميم الجديد للساعة الذي سيظهر ابتداءً من الجيل الثامن Apple Watch Series 8 ربما نرى إصدارات أخرى من الساعة مثل الجيل الثاني الأرخص ثمناً نسبياً من الساعة Apple Watch SE بالإضافة إلى إصدار مميز أكثر متانة ومقاومة قد يحمل اسم Explorer Edition لمن يودون استخدام الساعة مع الرياضات الصعبة وفي البيئات القاسية.

من الشائعات الأخرى التي تدور حول الجيل الثامن القادم من ساعة ابل إمكانية إضافة قياس حرارة الجسم وتحسينات مهمة في تتبع النوم والحركة فضلاً عن تعقب الدورة الشهرية للإنات ومراحلها المختلفة بصورة أدق.