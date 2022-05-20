آبل تكشف عن تحديثات جديدة لأنظمة أجهزتها

كشفت شركة آبل الأمريكية عن تحديثات جديدة لأنظمة أجهزتها الذكية جلبت معها مجموعة من المميزات.

وقالت آبل إن تحديثات IOS 15.5، وIPad OS 15.5 ستحمل معها استقرارا أكبر في عمل أنظمة التشغيل، كما ستصحح بعض الأخطاء البرمجية التي أثرت على عمل الأجهزة، وستُضيف بعض ميزات الأمان التي تحافظ على سرية البيانات.

وأشارت آبل إلى أن محفظة Wallet الإلكترونية ستتيح لمستخدمي خدمة Apple Cash إمكانية إرسال أو طلب الأموال من بطاقتهم المصرفية.

وستوفر التحديثات الجديدة إعدادات جديدة لتطبيق Podcasts للحد من الحلقات المخزنة وحذف الحلقات القديمة.

وسيجلب تحديث IPad OS 15.5 لحواسيب آيباد ميزة تساعد على استخدام هذه الحواسيب مع حواسيب mac بنفس الوقت، والتحكم بجهازين عبر لوحة مفاتيح وفأرة واحدة.

يذكر أن تحديث IOS 15.5 سيبلغ حجمه 700 ميغا بايت، ويمكن الحصول عليه من خلال تحديث برنامج التشغيل.

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