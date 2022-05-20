رحيل الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

أعلنت عائلة الشاعر العراقي مظفر النواب وفاته في مستشفى الجامعة في مدينة الشارقة الإماراتية عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد الشاعر المولود عام 1934 واحدا من أهم شعراء العصر الحديث في العالم العربي، حيث ظهرت ميوله الشعرية بشكل مبكر، وتنامت بعد إنهائه دراسته الجامعية في بغداد.

عرف عنه انتقاده للحكومات العراقية المتعاقبة، وتعرض للسجن والملاحقة في العراق، قبل أن يغادرها عام 1963 ويسكن في عواصم عربية عدة كدمشق وبيروت، بالإضافة لمدن أوروبية عدة.

وفي عام 2011، عاد إلى العراق بعد غياب دام 40 عامًا، قبل أن يغادره بعدما أصيب بمرض عضال ظل يعاني منه حتى وفاته.

كتب مظفر النواب عددًا كبيرًا من القصائد التي انتقد من خلالها الحكام ووقف إلى جانب الفقراء والمساكين أبرزها: القدس عروسة عروبتكم، بكائية على جدران الوطن، قراءة في دفتر المطر، جسر المباهج القديمة، وغيرها الكثير من القصائد.

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