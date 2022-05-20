القرود تغزو منطقة سعودية لهذا السبب

غزت مجموعات من القرود البابون منطقة عشار السعودية، وأثارت الذعر في نفوس سكان المنطقة.

وبرر السكان سبب الغزو بتصرفات السياح غير المسؤولة، والتي أدت إلى زيادة عدد هذه القرود، ودخولها إلى المنطقة.

وأشار السكان إلى أن العديد من السياح يقومون بإعطاء هذه القرود كميات كبيرة من الطعام، وناشدوا السلطات اتخاذ الإجراءات التي تعيد القرود، التي تزايدت أعدادها بشكل كبير، إلى البرية.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية أنشأ ستة مراكز من أجل التصدي لظاهرة زيادة أعداد سلالة قردة البابون وإعادتها إلى موطنها الأصلي.

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