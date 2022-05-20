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دنيا وإيمي سمير غانم تحييان الذكرى الأولى لرحيل والدهما

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحيت الفنانتان المصريتان دنيا وإيمي سمير غانم الذكرى الأولى لوالدهما من خلال نشرهما منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرتا من خلالها عن حبهما الكبير لوالدهما.

حيث نشرت إيمي صورةً تجمعها بوالدها الراحل، وقالت إنّ كل يوم منذ لحظة وفاتها كان صعباً عليها، ودعت له بالرحمة والمغفرة.

أما دنيا فنشرت صورة لوالدها على حسابها في إنستغرام، ووجهت له رسالة عبّرت من خلالها عن حبها الكبير له، وأكدت وجوده معها في كل لحظة، ووصفته بأجمل وأعظم أب وفنان، وأشارت إلى أنّ ذكراه ستبقى في العالم بسبب موهبته العظيمة.

يُذكر أنّ الفنان سمير غانم توفي في 20 مايو 2021 عن عمر ناهز 84 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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