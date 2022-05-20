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أنكر تطلق وحدة USB-C Hub بمواصفات مميزة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة أنكر وحدة USB-C Hub تدعم اتصال جهاز M1 Macbook بـ3 شاشات خارجية، أطلقت عليها Anker 563 dock.

وقالت أنكر إنّ الإصدار الجديد سيتضمن 10 منافذ تدعم أجهزة ماك بوك برو المميزة، لإخراج المحتوى من خلال 3 شاشات في نفس اللحظة.

وتتضمن هذه الوحدة منافذ USB-A، USB-S، منفذ 3.5، منفذ HDMI يدعم إخراج المحتوى بدقة 4K، ومعدل 30HZ.

وأشارت أنكر إلى حاجة الجهاز الجديد لتثبيت برمجيات Display Link، ليكون قادراً على الإخراج من الشاشات الثلاثة.

يُذكر أنّ أنكر ستوفر جهازها الجديد في الأسواق العالمية، بسعرٍ يصل إلى 250 دولاراً أمريكياً.

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قناة 218 الليبية

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