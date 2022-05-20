لمجرد يدخل موسوعة غينيس للمرة الثانية بأغنية أنت معلم

حطّمت أغنية “أنت معلم” للمغني المغربي سعد لمجرد حاجز المليار مشاهدة، ليدخل بها لمجرد موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأول فنان على المستويين العربي والأفريقي، يبلغ عتبة المليار مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وتُعد هذه المرة هي الثانية التي يدخل فيها سعد لمجرد إلى موسوعة غينيس بعد أولى سنة 2015، حين حققت أغنية أنت معلم نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ20 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب في أقل من أسبوعين.

وتجدر الإشارة إلى أن المغني المغربي سعد لمجرد قد ترعرع وسط عائلة فنية، فهو ابن الفنان المغربي البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الركراكي، مما جعله يلتحق بالمعهد الموسيقي منذ سن صغيرة وانتقل إلى أميركا ليتابع دراسته من هناك، وشارك في برنامج سوبر ستار النسخة العربية في موسمه الرابع سنة 2007، فحلّ في المركز الثاني بعد صاحب اللقب مروان علي ولقبه الموسيقار إلياس رحباني خلال هذه المسابقة ب “خوليو العرب”.

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