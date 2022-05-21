تعرف على الهواتف الذكية الأكثر مبيعاً في الربع الأول من 2022

كشفت مؤسسة IDC لأبحاث السوق عن قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعاً خلال الربع الأول (الثلاث أشهر الأولى) من عام 2022، ولم تأت القائمة على غير المتوقع إذ شهدت حضوراً كبيراً لسلسلة ايفون 13.

سلسلة ايفون 13 الأكثر مبيعاً

هاتف ايفون 13 في المركز الأول عالمياً كأكثر الهواتف الذكية مبيعاً وذلك مستمر منذ الربع الأخير من عام 2021 الماضي.

لم تكشف مؤسسة IDC لأبحاث السوق عن حجم المبيعات أو الحصة السوقية وإنما اكتفت بالإشارة إلى ترتيب الهواتف الأكثر مبيعاً فقط.

في المركز الثاني جاء هاتف ايفون 13 برو ماكس واستمرت هيمنة هواتف الايفون للقائمة إذ جاء هاتف ايفون 13 برو في المركز الرابع وبذلك تحتل هواتف الايفون وحدها 3 مراكز لأكثر 5 هواتف مبيعاً عالمياً.

الغائب الوحيد من سلسلة ايفون 13 عن القائمة هو ايفون 13 ميني والذي تشير تقارير متعددة إلى ضعف مبيعاته مقارنةً بباقي إصدارات الايفون وتنوي ابل التوقف عن إنتاجه ابتداءً من سلسلة ايفون 14 القادمة.

سامسونج تتصدر بهواتف الفئة الاقتصادية

سامسونج هي الأخرى حجزت مقاعدها في القائمة ولكن بهاتفي الفئة الاقتصادية جالكسي A12 وجالكسي A32 في المركزين الثالث والخامس على الترتيب.

هذان الهاتفان استبدلتهما سامسونج بهاتفي جالكسي A13 وجالكسي A33 الجديدين والذين يدعمان شبكات 5G في بعض إصداراتهما.

لم تستطع أي من هواتف سامسونج من فئة جالكسي S22 الراقية حجز أي مقعد في المراكز الخمس الأولى، في غياب تام أيضاً لباقي منتجات شركات الأندرويد عن المراكز المتقدمة والتي إن حضرت فغالباً ما تكون كذلك بهواتف الفئة الاقتصادية.