مرسيدس تبيع سيارة نادرة بسعر قياسي

أعلنت شركة مرسيدس بنز عن بيع سيارة كوبيه مرسيدس بنز SLR النادرة موديل 1955 في مزاد علني مقابل 142 مليون دولار؛ لتصبح أغلى سيارة تُباع في العالم.

وأشارت شركة السيارات الشهيرة إلى أنها ستستخدم الأموال من أجل تأسيس صندوق عالمي للمنح الدراسية.

وقالت مرسيدس إن السيارة بيعت في مزاد مغلق أقيم في 5 مايو الجاري في متحف مرسيدس بنز في شتوتغارت، بالتعاون مع شركة مزادات السيارات RM Sotheby’s.

يُذكر أن الرقم القياسي السابق كان بحوزة سيارة فيراري 250 جي تي موديل 1963، والتي بيعت في العام 2018 بـ70 مليون دولار.

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