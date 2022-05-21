جورجيا تجعل الشطرنج مادة إلزامية منذ الصف الأول

أصدرت وزارة التعليم والعلوم في جورجيا قرارا جعلت فيه مادة الشطرنج إلزامية في المدارس منذ الصف الأول.

وتهدف المبادرة التي أعلن عنها وزير التعليم والعلوم ميخائيل تشكنكيلي إلى تطوير التفكير التحليلي والمنطقي والحاسم لدى الأطفال، ومساعدتهم على اكتساب مهارات لحل المشكلات.

وأشار وزير التعليم والعلوم إلى أن الشطرنج سيصبح مادة أساسية لجميع الطلاب في المدارس بدءا من سبتمبر 2022، وأكد قيام الوزارة حاليا بتدريب المعلمين على هذه المادة، وإعداد موارد التدريب الخاصة بها.

وقالت وزارة التعليم والعلوم إن تدريس الشطرنج منصوص عليه في إعلان الاتحاد الأوروبي لعام 2012، لأنه يطور مهارات الانتباه، التركيز، الذاكرة، التحليل، المنطق لدى الأطفال.

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