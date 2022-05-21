كوالكوم تطلق رقاقة جديدة بدقة تصنيع 4 نانومتر

أطلقت شركة كوالكوم رقاقة معالج جديدة بدقة تصنيع 4 نانو متر، ومحرك مخصص للذكاء الاصطناعي أطلقت عليها Snapdragon 7 Gen1.

وقالت الشركة إن الرقاقة الجديدة ستجلب معها مجموعة من الميزات التي ستأتي لأول مرة مع سلسلة كوالكوم المتوسطة، ومن أبرز هذه المميزات محرك مخصص للذكاء الاصطناعي يدعم دقة 200 ميغا بيكسل.

وستَحتوي الرقاقة على نواة Kyro بسرعة 2,4 GHZ، وكرت شاشة Adreno 662 مع تحسينات في نسبة الأداء بنسبة 20% في أداء كرت الشاشة مقارنة بمعالج Snapdragon 778G.

وزودت الشركة الأمريكية الرقاقة بمحرك Adreno farme Montion الذي يدعم مضاعفة الإطارات في الألعاب.

وستَدعم هذه الرقاقة ذاكرة عشوائية بسعة 16 غيغا بايت، ومحركSnapdragon X62 5G بسرعة 4,4 غيغا بايت في الثانية.

وأشارت الشركة إلى أن الإصدارات الأولى من الهواتف الذكية التي ستضم هذه الشريحة ستطلق خلال الأسابيع القادمة.

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