تسريبات تكشف مواصفات نظارة آبل للواقع المعزز

كشفت بعض التسريبات الواردة من شركة آبل عن استعداد الشركة لطرح نظارة واقع معزز جديدة بمواصفات مميزة.

ومن المتوقع أن تأتي النظارة الجديدة على شكل قناع أمام العينين، وستزوّد بزوج من شاشات Micro OLED، التي تدعم تقنيات 4k، والتي ستكون قادرة على العمل مع تقنيات الواقع المعزز.

وأشارت التسريبات إلى أن النظارة الجديدة ستأتي بـ 15 كاميرا لتتبع حركة الأجسام المحيطة بالمستخدم، وحركة يديه وعينيه.

وستعمل النظارة الجديدة بنظام Realty OS، وستَدعم معالجات من صنع آبل من الفئة M المطورة عن المعالجات المستخدمة في أجهزة MacPro الحديثة.

وبحسب التسريبات فإن آبل ستزود هذه النظارة بمجموعة من المميزات الرائعة، وستَطرحها في الأسواق بسعر يصل إلى 3000 دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية