مزايا نود رؤيتها في تحديث watchOS 9 القادم لساعة ابل!

ساعة ابل باتت الآن الساعة الأكثر انتشاراً عالمياً في سوف الساعات الذكية والساعات بشكل عام، وأحد أهم أسباب نجاح الساعة هو نظام تشغيلها watchOS والذي لا زال يصدر بتحديث جديد سنوي حتى للإصدارات القديمة من الساعة، وسوف تعلن ابل عن إصدار جديد watchOS 9 قريباً في مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2022 وهنا بعض المزايا التي نود رؤيتها.

وضع أفضل لحفظ الطاقة

بالفعل هناك وضع لحفظ الطاقة في ساعة ابل Power Reserve لكنه بدائي للغاية ويحيل الساعة إلى ساعة بسيطة تقليدية مفتقدة لكافة مزاياها الأساسين فقط تتيح لك معرفة الوقت رغم ذلك تطيل عمر البطارية بنسبة 400%.

ابل ربما تعمل الآن على وضع جديد لحفظ الطاقة لإيقاف بعض المزايا والاحتفاظ بأخرى مثل الإشعارات وتتبع نبضات القلب والوجوه وبهذا قد يطيل وضع حفظ الطاقة البطارية إلى 48 ساعة عوضاً عن 72 ساعة كما هو الوضع حالياً.

وجوه قابلة للتعديل

تتيح ابل للمطورين إنشاء وبيع الوجوه الخاصة بالشاشة، بدلاً من ذلك يمكن أن يناح للمسنخدمين العاديين من خلال الايفون أو نظام تشغيل الساعة تخصيص الوجوه التي يريدونها بسهولة.

نظام أفضل لتتبع النوم

ميزة تتبع النوم موجودة منذ نظام watchOS 7 ثم حسنته ابل في تحديث watchOS 8 لكنه حتى الآن بعيد عن المستوى المرغوب ولا يزال الكثير من المستخدمين يعتمدون على تطبيقات مخصصة لتتبع النوم مثل تطبيق AutoSleep وغيره.

تحسين نظام تتبع النوم قد يشمل الكشف التلقائي عن مواعيد النوم ومعرفة فترات النوم العميق وغير ذلك.

تطبيقات إضافية أساسية!

لازالت نظام تشغيل ساعة ابل يفتقد لبعض التطبيقات المهمة مثل تطبيق الصحة فلا يوجد تطبيق لرؤية نتائج ومعرفة الإحصاءات والأرقام الخاصة بك على الساعة نفسها، أيضاً لا يوجد تطبيق لكتابة الملاحظات على الساعة على الأقل اعتماداً على سيري وليس الكتابة اليدوية، وجود تطبيقات جديدة مثل تلك السابق ذكرها أو أخرى جديدة ستكون إضافة مرحب بها.