راغب علامة يستعد لإطلاق أغنية تعاليلي

بدأ الفنان اللبناني راغب علامة الترويج لأغنيته الجديدة “تعاليلي” التي سيطرحها خلال الفترة القادمة.

وظهر السوبر الستار في مقطع فيديو من كواليس تصوير فيديو كليب الأغنية الجديدة رفقة المخرج زياد خوري الذي يتولى عملية إخراجها.

وشوق الفنان اللبناني عشاقه للأغنية من خلال حديثه أثناء المقطع عن الفكرة المميزة للفيديو كليب، وتمنى في ختام الفيديو أن تنال الأغنية إعجاب متابعيه.

وأغنية “تعاليلي” من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع جان ماري رياشي.

وكان السوبر ستار قد حقق نجاحًا كبيرًا بأغنيته السابقة “ممكن أزعلك” التي تجاوزت المليون العاشر على يوتيوب.

وأغنية “ممكن أزعلك” من كلمات محمد البدري، وألحان بينو، وتوزيع موسيقي مدحت خميس، وإخراج شريف صبري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية