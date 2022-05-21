بشكل عاجل.. نقابة المهن التمثيلية توقف الفنانة غادة إبراهيم

أعلنت نقابة المهن التمثيلية من خلال بيانٍ عاجلٍ، إيقاف الفنانة غادة إبراهيم وإحالتها إلى التحقيق بسبب تصرفها المسيء في عزاء الفنان الراحل سمير صبري.

عقوبة الإيقاف جاءت بعد تفوه الفنانة المصرية بعبارات وكلمات مسيئة بحق إحدى الفنانات، حيث اتهمتها بمنعها من ركوب الباص الذي خصصته النقابة لنقل الفنانين الراغبين بمرافقة جثمان سمير صبري إلى مثواه الأخير في الإسكندرية.

وكانت غادة إبراهيم قد أثارت أزمة كبيرة عقب صلاة الجنازة، حيث ظلت تصرخ في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وانتشرت عدّة فيديوهات لها وهي تتناول إحدى الفنانات الموجودات داخل الباص بعبارات مسيئة.

يِذكر أنّ غادة إبراهيم حاولت نطق اسم الفنانة المقصودة بطريقة غير صحيحة، في محاولة منها لتجنب المساءلة القانونية.

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