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زبون غاضب يطلب الشرطة من أجل فنجان قهوة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت السلطات الإيطالية في مدينة فلورنسا غرامة مالية بقيمة 1000 يورو على مقهى “ديتا أرتيخاني” الشهير، الواقع وسط المدينة بعد شكوى غريبة تقدم بها أحد الزبائن.

حيث اتصل الرجل الغاضب بالشرطة، بعدما طلب منه المقهى دفع 2 يورو ثمن فنجان من قهوة إسبريسو.

وقال الزبون في شكواه إنّ المقهى لم يعرض سعر القهوة في القائمة التي يعلقها على الجدار، واعتبر الأمر خطأ فادحاً وقع به المقهى الشهير الحاصل على جوائز في عمليات تحضير القهوة.

من جانبه أبدى مالك المقهى فرانسيسكو سانابو غضبه من هذه الغرامة، وقال إنّ السعر كان موجوداً على قائمة رقمية، وأشار إلى أنّ الزبون اشتكى لأنّه دفع 2 يورو ثمن قهوة منزوعة الكافيين بطريقة مميزة للغاية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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