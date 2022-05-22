جوجل تكثف جهودها للتصدي لمشكلة الإعلانات المُضللة خلال عام 2022!

من خلال تقرير Ads Safety لعام 2021 سلطت الشركة الأمريكية الضوء على جهودها المضنية التي بذلتها خلال العام الماضي من أجل التصدي لمشكلة الإعلانات الاحتيالية وقد صرحت الشركة بأن “مبدأ السلامة” يأتي على رأس أولوياتها.

وكما تعلمون، لكونها تمتلك واحد من أشهر محركات البحث في العالم، تضطر جوجل على معالجة مليارات الإعلانات سنوياً، وأحياناً قد يكون هناك حصيلة كبيرة من هذه الإعلانات تابعة لجهات احتيالية.

تحاول جوجل من خلال محر بحثها الشهير أن تتصدى في وجه هذه النوعية من الإعلانات على أمل ألا تقدم سوى الإعلانات الحقيقية والصحيحة للمستخدمين.

ومن خلال تقرير أمان الإعلانات لعام 2021 سلطت شركة جوجل الضوء على جهودها المبذولة ضد جميع أنواع الإعلانات التي تتعارض مع سياسة الشركة، وبالتالي اضطرت جوجل خلال العام الماضي حظر ملايين أو ربما مئات الملايين من الإعلانات وطرد ملايين الحسابات من شبكة إعلاناتها الخاصة.

بناءً على تقرير Ad Safety فقد تم طرد 5.6 مليون حساب من حسابات المعلنين في ختام عام 2021، كما وتم حظر 3.4 مليار إعلان وتقييد عدد كبير منها يتخطى حاجز 5.7 مليار إعلان.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أوضحت الشركة سبب قيامها بحذف وحظر هذه الإعلانات. يتضح من خلال التقرير أن شركة التكنولوجيا الأمريكية حظرت 650 مليون إعلان بسبب إساءة استخدام الشبكة الإعلانية. علاوة على ذلك، فقد انتهك 280 مليون إعلان سياسات الشركة بشأن محتوى البالغين.

من بين الإعلانات التي تم حظرها كان هناك 137 مليون إعلان تسببت في انتهاك العلامات التجارية والتي تم إزالتها من محرك البحث خلال العام الماضي. أيضاً كان هناك أكثر من 125 مليون إعلان يحتوي على محتوى غير لائق.

وكانت من بين الأسباب الأخرى التي دفعت جوجل لحظر ملايين الإعلانات الوصف المضلل والمقامرة وحقوق التأليف والنشر والرعاية الصحية والكحول والمزيد من تلك الأسباب.

وفي ختام التقرير صرحت جوجل بالآتي: “سوف نستثمر كل جهودنا في الالتزام بسياسات أمان الشركة وسيكون فريق الخبراء لدينا وتكنولوجيا الإنفاذ في طليعة التهديدات المحتملة“.