ملخص مؤتمر كوالكم – الكشف رسمياً عن شريحتي Snapdragon 8+ Gen1 و Snapdragon 7 Gen1

وبشكل رسمي أزاحت الشركة الأمريكية النقاب عن شريحتين جديدتين من شرائح المعالجة الخاصة بمنصات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وهما Snapdragon 8+ Gen1 وشريحة Snapdragon 7 Gen1.

الشريحة الأولى تعتبر بمثابة إصدار محسن من الشريحة الأساسية Snapdragon 8 Gen 1 SoC التي تم إطلاقها في آواخر عام 2021 ومن المؤكد أن الشريحة الجديدة ستستهدف فئة الهواتف الذكية الرائدة.

بينما يُقال أن شريحة Snapdragon 7 Gen1 هي عبارة عن الإصدار الأحدث من شريحة Snapdragon 778G SoC التي تم إطلاقها العام الماضي.

مواصفات ومزايا معالج Snapdragon 8+ Gen1

تعتمد الشريحة الجديدة على دقة تصنيع 4 نانوميتر بواسطة شركة TSMC التايوانية بدلاً من سامسونج. جميع التقارير السابقة أشارت إلى أن الشريحة الجديدة سوف تقدم نتائج أفضل على صعيد مستوى الأداء وكفاءة الطاقة.

يبدو أن شركة كوالكم لم تُرد أن تخيب آمالنا، وبالفعل قدمت شريحة Snapdragon 8+ Gen1 أداء أفضل من سابقتها بنسبة 10% على صعيد أداء المعالجة المركزية وبالمثل على صعيد أداء المعالجة الرسومية.

تحتوي الشريحة على وحدة معالجة مركزية ذات سرعة ترددات مرتفعة تصل إلى 3.2 جيجاهرتز، مما يعني أنها ستكون قادرة على تنفيذ المهام المعقدة والتعامل مع تعدد المهام الثقيلة بسلاسة تامة.

عندما يتعلق الأمر بأداء الألعاب، فقد صرحت شركة كوالكم بأن شريحة Snapdragon 8+ Gen1 ستجلب أداء معالجات سطح المكتب إلى منصات الهواتف الذكية.

بفضل كفاءة الطاقة الأفضل، تستهلك الشريحة الجديدة طاقة أقل بنسبة 30% مقارنة بالطراز السابق. كما وتحتوي على محرك ذكاء اصطناعي من الجيل السابع من شركة كوالكم يقدم أداء أفضل بنسبة 20% لكل وات يتم استهلاكه.

هذا يعني أن معالج Snapdragon 8+ Gen1 تقدم أداء أفضل من حيث وقت الاستخدام والذي قد يصل إلى 80 دقيقة إضافية من بث الفيديو أو خمسة ساعات ونصف الساعة من وقت المكالمات الهاتفية.

الشريحة الجديدة مدعومة بمودم X65 5G Modem-RF يوفر سرعات تنزيل بيانات فائقة السرعة قد تصل إلى 10 جيجابت في الثانية. هذا وقد تم التأكيد من قِبل الشركة على دعمه لذاكرة الوصول العشوائي الحديثة LPDDR5 بتردد تصل سرعته إلى 3200 ميجاهرتز ويدعم شاشات QHD بمعدل تحديث تصل سرعته إلى 144Hz.

شريحة Snapdragon 8+ Gen1 قادرة على دعم مستشعرات التصوير التي تعمل بدقة 200 ميجابكسل، مع القدرة على تسجيل فيديو بدقة 8K بتنسيقات Dolby Vision و +HDR10.

تتضمن المواصفات الأخرى تأكيد الدعم لمعيار USB 3.1 وبلوتوث 5.3 ونظام واي فاي ثلاثي النطاق Qualcomm FastConnect 6900 بأقصى سرعة قد تصل إلى 3.6 جيجابت في الثانية الواحدة والعديد من شرائح 5G العالمية.

سنبدأ في رؤية شريحة Snapdragon 8+ Gen1 ابتداءً من الربع الثالث من عام 2022 الجاري على كل من هواتف شركة أسوس وشاومي وموتورولا وأيضاً ون بلس والعديد من العلامات التجارية الأخرى.

مواصفات ومزايا معالج Snapdragon 7 Gen1

أما بالنسبة لمعالج Snapdragon 7 Gen1 SoC فهو بكل تأكيد يستهدف هواتف الفئة المتوسطة ويعمل بتردد سرعته تصل إلى 2.4 جيجاهرتز وهو مستند على دقة تصنيع 4 نانوميتر أيضاً يحتوي على شريحة معالجة رسومية Adreno ويقدم نتائج أفضل على صعيد الأداء الرسومي بنسبة 20% مقارنة بالجيل السابق Snapdragon 778G SoC.

تحتوي الشريحة الجديدة على مودم 5G وتصل سرعة التنزيل إلى 4.4 جيجابت في الثانية، كما وتدعم الذاكرة العشوائية الحديثة من النوع LPDDR5 وشرائح 5G العالمية وشبكة واي فاي ثلاثية النطاق وبلوتوث 5.3 و USB 3.1 و NFC وكاميرات بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل وشاشات +FHD بمعدل تحديث يصل إلى 144Hz والقدرة على التقاط فيديو بدقة 4K.

تعتمد شريحة Snapdragon 7 Gen1 محرك ذكاء اصطناعي من الجيل السابع يقدم أداء أفضل بنسبة 30% وسنبدأ في رؤيتها على أرض الواقع في هواتف من شركة هونر وأوبو وشاومي خلال الأشهر القليلة المقبلة.