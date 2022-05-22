أطباء ينجحون في إزالة أكثر من 200 حصوة من كلية رجل هندي

تمكن أطباء من الهند تابعون لمستشفى Aware Gelneagles الواقع في ولاية تيلانغانا جنوب الهند، من إزالة 206 حصوات من كلية مواطن هندي، في عملية جراحية استغرقت ساعة واحدة فقط.

وقال الأطباء إنّ الرجل الذي يعيش في مدينة حيدر آباد عانى لمدة 6 أشهر من آلام في الجانب الأيسر وحرارة مرتفعة، وأشاروا إلى أنّه استخدم خلال الفترة الماضية أدوية مسكنة للآلام وصفها له الأطباء في المنقطة، إلّا أنّ استمرار المشاكل دفعه لإجراء الجراحة.

ولجأ الأطباء إلى الجراحة التنظيرية، ونجحوا في الوصول إلى داخل البطن بدون الحاجة إلى فتح شقوق كبيرة في الجلد.

وقال أحد الأطباء المشاركين في الجراحة، إنّ الفحوصات أظهرت وجود كميات كبيرة من الحصى في الكلية اليسرى، وهذا ما دفعهم لإجراء الجراحة التي استغرقت ساعة واحدة.

يُذكر أنّ المريض الذي لم تكشف هويته، خرج من المستشفى بعد يومٍ واحد من إجراء العملية.

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