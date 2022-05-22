تيك توك تبدأ باختبار بعض الألعاب الصغيرة

بدأت منصة تيك توك باختبار بعض الألعاب الصغيرة، التي أنتجتها بالتعاون مع شركة Zynga في فيتنام.

وقالت تيك توك إنّ المستخدمين سيكونون قادرين على لعب الألعاب، وبثها عبر تطبيق تيك توك بشكلٍ مباشر.

وأشارت إلى أنّها تختبر الألعاب التي ستأتي بنمط HTML 5 مع شركة Zynga، ومطوري الجهات الخارجية، وأشارت إلى أنّها تخطط لإطلاق ألعاب مدعومة بالإعلانات ومستمدة من مكتبة ByteDance الموجودة على تيك توك، وذلك بهدف زيادة الإيرادات والمشاركات.

وكانت تيك توك قد أعلنت في العام الماضي عن توقيع شراكة مع شركة Zynga على تطبيق Disco Loco D3، وهو تطبيق HTML 5 يمكن أن يعمل داخل التطبيق.

يُذكر أنّ تيك توك تتوقع الحصول على إيرادات من الإعلانات بقيمة 11 مليار دولار، خلال العام الجاري.

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