منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة انتشار جدري القردة

أكدت منظمة الصحة العالمية استعدادها لتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات حول مرض جدري القردة، بعد انتشاره في 12 دولة، لا يتوطن فيها الفيروس عادة.

وقالت المنظمة العالمية إنّها رصدت حتى 21 مايو 92 حالة مؤكدة، و28 حالة يشتبه بها، في 12 دولة.

وأشار ديفيد هيمان المسؤول في المنظمة العالمية إلى أنّ لجنة دولية من الخبراء عقدت اجتماعاً عبر الإنترنت، وبحثت عما إذا كان هناك انتشار بدون أعراض، وطرق انتقال العدوى المختلفة، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وقال هيمان إنّ الفيروس رغم انتشاره خارج البلدان التي يتوطن فيها، إلا أنّه لم يحدث تفشٍ كبير للقيود المفروضة في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ودعا الأشخاص الذين يعانون من الطفح الجلدي والحمى وأعراض المرض الأخرى عزل أنفسهم وتجنب الاتصال مع الآخرين، وأكد وجود لقاحات للمرض ستعمل على الحد من انتشاره.

يُذكر أنّ مرض جدري القرود من الأمراض المعدية التي تكون خفيفة في العادة، وتنتشر في غرب ووسط أفريقيا، ويمكن احتواؤه بسهولة من خلال عزل المصابين والاهتمام بالنظافة الشخصية.

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