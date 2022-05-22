كلبة شجاعة تنقذ صاحبتها من هجوم أسد الجبل

أنقذت الكلبة “إيفا” صاحبتها إيرين ويلسون من الموت المحتم، بعدما خاطرت بحياتها وتصدت لأسد جبل حاول افتراس مالكتها.

وقالت الشابة البالغة من العمر 24 عاماً والتي تعيش في مقاطعة ترينيتي النائية شمال غرب كاليفورنيا، إنّها كانت تسير بمحاذاة النهر قبل أن يباغتها أسد الجبل، لتقوم على الفور بنداء كلبتها التي تبلغ من العمر عامين والتي تصدت للحيوان المفترس.

ودارت معركة بين الكلبة التي تنتمي إلى فصيلة “البلجيكي مالينو” وأسد الجبل الذي أمسك بجمجمة الكلبة، لتحاول بعدها إيرين مساندة كلبتها، قبل أن يتدخل أخيراً سائق مر بالصدفة من المكان، ويقوم برش الفلفل على أسد الجبل مما أجبره على ترك الكلبة والفرار من المنطقة.

وعلى الفور قامت إيرين بنقل كلبتها الشجاعة إلى الطبيب البيطري الذي أكد إصابتها بكسر في الجمجمة، وثقب في تجويف الجيوب الأنفية، وتورم حول عينيها.

يُذكر أنّ الشابة الأمريكية أطلقت حملة تبرعات لجمع فواتير الطبيب، وقالت إنّها مدينة بحياتها لكلبتها الوفية.

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