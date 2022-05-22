تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة جديدة من أفضل التطبيقات التي تستحق التجربة!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Bass Booster & Equalizer

جميعنا تعرض لمثل هذا الموقف: أن تحاول تشغيل أغنية على هاتفك الأندرويد لتكتشف أن صوت الأغنية منخفض للغاية نتيجة جودتها المنخفضة أو نتيجة امتلاء سماعات الهاتف بالغبار والأتربة أو حتى بسبب ضعف سماعة الهاتف بطبيعتها.

إذا كنت تريد الحصول على صوت أعلى من هاتفك الأندرويد فنصيحتنا الأولى لك هي تجربة تطبيق Bass Booster والذي لن يساعدك في الحصول على صوت أعلى فحسب وإنما سيساعدك أيضاً في الاستماع إلى الجهير الصوتي الذي تدعمه بعض الأغاني العربية والأجنبية. فقط حاول تجربة هذا التطبيق أثناء توافره بشكل مجاني نظراً لأنه من المحتمل أن يصبح مميز مدفوع الثمن فقط في المستقبل القريب.

السعر : مجاني

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Phone Booster

تطبيق Phone Booster لن يساعد على تعزيز سرعة أداء هاتفك الأندرويد أثناء تواجدك على الإنترنت فحسب، وإنما سيساعدك أيضاً على اختيار أفضل وأسرع خادم DNS قريب منك لتصفح الإنترنت بشكل خفي والوصول إلى مواقع الإنترنت المحجوبة والمحظورة على شبكتك. وكذلك يمكنك الاعتماد عليه من أجل ممارسة الألعاب الشبكية دون ملاحظة أي تأخير أو تباطؤ في أداء الإنترنت على الهاتف.

السعر : مجاني

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Cool Clean

إذا كنت تواجه مشكلة تباطؤ الهاتف في تأدية مهامه الاعتيادية أو تلاحظ تأخير مبالغ فيه أثناء ممارسة الألعاب، فأنت في حاجة إلى تطبيق Cool Clean الرائعة الذي سيساعدك على التخلص من جميع الملفات التي تلتهم مساحة ذاكرة التخزين المؤقتة وتنظيفها من الإعلانات والملفات الغير مرغوب فيها وتحرير مساحة تخزين كبيرة من ذاكرة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي للاستمتاع بأداء أفضل أثناء التعامل مع تعدد المهام وفتح العديد من التطبيقات في آن واحد أو أثناء تشغيل الألعاب.

السعر : مجاني

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Haircut prank

إذا كنت من هؤلاء المستخدمين الذين يفضلون المرح والفكاهة دون أن تتسبب في إلحاق الضرر بالأخرين أو إلحاق الأذى بمشاعرهم فستجد أن تطبيق Haircut Prank يحتوي على كم هائل من المقالب المضحكة والأصوات الفكاهية التي تجعل جميع من هم حولك يضحكون بصوت عالِ.

التطبيق يحتوي على كمية أصوات لا حصر لها بدءًا أصوات السيارات وماكينات قص الشعر وحتى أصوات الحيوانات وبكاء الأطفال وكسر الزجاج والأصوات المخيفة والعديد من الأصوات الأخرى التي يمكنك الاستعانة بها في صناعة مقالب مضحكة بأصدقائك وأفراد عائلتك. الجانب السلبي الوحيد في التطبيق هو كمية الإعلانات المزعجة والتي تملأ الشاشة والتي ينبغي أن تتعامل معها.

السعر : مجاني

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Wifi Admin

تطبيق Wifi Admin من التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي والتي لم تحظى على اهتمام كبير من قِبل المراجعين حتى الآن، ولكن من المتوقع أنه سيحقق صيت واسع الشهرة خلال الفترة القادمة نظير الميزة والخدمة الرائعة التي يقدمها من أجل مساعدة جميع الأشخاص على معرفة شبكات الواي فاي القريبة منهم بغض النظر عن مكان تواجدهم في أي مكان في العالم.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات. من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل.

التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Smart Clean

إذا كان هاتفك الأندرويد لا يحتوي على أية تطبيقات افتراضية تتيح لك القدرة على التخلص من الملفات الغير مرغوب فيها، فيمكنك إلقاء نظرة على تطبيق Smart Clean الجديد على متجر جوجل بلاي.

من شأنه مساعدتك على التخلص من الملفات والبيانات الغير مرغوب فيها وحذف الصور القديمة التي لم تعد تستخدمها وجميع مقاطع الفيديو التي لم تفتحها منذ فترة زمنية طويلة وكل هذا من أجل تحرير مساحة فارغة على ذاكرة الهاتف.

السعر : مجاني

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Antivirus: RAM & Phone Cleaner

في الغالب أنت لا تحتاج إلى برنامج أنتي فيرس “مكافح للفيروسات” حيث تقوم حماية Google Play Protect بعمل رائع في حماية الهاتف من أي تطبيقات مشبوهة، ولكن في نفس الوقت لا يوجد أي مانع من تجربة تطبيق Antivirus الجديد على متجر جوجل بلاي.

من شأنه حماية الهاتف من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة ومسح الهاتف بحثاً عن أية فيروسات. سيساعدك أيضاً على التخلص من الملفات الغير مرغوب فيها ومحو ذاكرة التخزين المؤقتة وتحرير مساحة من ذاكرة الوصول العشوائي للحصول على أداء عام أسرع للهاتف.

السعر : مجاني

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PDF Reader

تطبيق PDF Reader سيساعدك على مسح ملفات ومستندات PDF بشكل مجاني أو تحويل الصور إلى مستندات بتنسيق PDF والعكس والقدرة على قراءة جميع المستندات حتى الكبيرة منها ونسخها على الهاتف والمزيد من الوظائف الأخرى.

السعر : مجاني

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Guide and Tips For Diamonds

لدينا أيضاً تطبيق ولعبة في نفس الوقت، حيث يتيح لك هذا التطبيق إمكانية الحصول على الماس لترقية حسابك بأفضل وأسرع وسيلة ممكنة. أعتقد أنك ستكون قادراً على استخدام هذا الماس في بعض الألعاب الأخرى، ومع ذلك فلم يوضح المطور كيفية الاستفادة منها بشكل صحيح ولكن من خلاله ستحصل على إرشادات تساعدك في تعلم كيفية الربح والتفوق في الألعاب بأسرع شكل ممكن.

السعر : مجاني

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Police Photo Suit Editor

هل كنت تحلم بأن تصبح ضابط شرطة ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ولم تساعدك الظروف على تحقيق هدفك؟ حسناً، تطبيق Police Photo هو واحد من أبسط وأفضل تطبيقات تحرير الصور الذي يتيح لك إمكانية تركيب وجهك أو وجه أي شخص أي شخص أخر بداخل زي الشرطي أو الشرطية بسهولة والحصول على صور رائعة.

يمكنك اختيار الزي الذي ترغب به ويناسب ذوقك وإضافة أي صورة من المعرض الخاص بك على الهاتف لتركيبها على زر الشرطي بسهولة. أيضاً سيساعدك على مسح الأجزاء الغير مرغوب فيها من الصورة والقدرة على التقاط صور بواسطة الكاميرا والمزيد من المميزات الأخرى.

السعر : مجاني