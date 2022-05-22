نادين الراسي تشوق متابعيها لمسلسل بيروت 303

بدأت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الترويج لمسلسل “بيروت 303″، الذي سيُعرض قريباً على منصة شاهد.

حيث قامت الفنانة اللبنانية بنشر البوستر الرسمي للمسلسل الذي ظهر فيه أبطال العمل، ووعدت متابعيها بأحداث مشوقة ورحلة مليئة بالمطبات.

وأشارت نادين الراسي إلى أنّها ستلعب في المسلسل دور فتاة تدعى رزان، دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الشخصية.

وتدور أحداث المسلسل حول تحطم طائرة افتراضية للرحلة 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها حكاية المسلسل المليئة بالتشويق والإثارة والمفاجآت.

يُذكر أنّ مسلسل “بيروت 303” سيكون من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان، وإنتاج شركة الصباح للإنتاج الفني، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية أمثال عابد فهد، سلافة معمار، معتصم النهار، نادين الراسي، جيري غزال وغيرهم.

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