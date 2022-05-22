تقرير – هل حاولت ابل شراء شركة EA للألعاب؟

لشركة ابل تاريخ طويل من الاستحواذ على الشركات الأخرى بهدف دخول توسيع قاعدة معرفتها وموظفيها وكذلك بهدف طرق مجالات جديدة في السوق، وأحدث التقارير تشير إلى محاولة ابل شراء شركة الألعاب الشهيرة Electronic Arts المعروفة اختصاراً بـ EA والمطورة للعبة كرة القدم الإلكترونية FIFA.

في الحقيقة، كانت شركة EA للألعاب الإلكترونية هي من تسعى لبيع نفسها والإندماج مع كيان آخر أكبر، وكانت ابل أحد المشترين المحتملين لها.

على مدار السنوات الأخيرة كانت هناك نقاشات عديدة حول الاستحواذ على شركة EA بعضها كان مع ابل بالإضافة إلى شركتي ديزني وأمازون.

مع بداية عام 2022 شهد سوق الألعاب الإلكترونية عدداً من الصفقات الكبرى منها استحواذ شركة سوني على شركة Bungie المطورة للعبة Destiny الشهيرة في مقابل 3.6 مليار دولار، وكذلك استحواذ شركة T2 مطورة لعبة GTA على شركة Zynga صاحبة بعض الألعاب الشهيرة مثل المزرعة السعيدة Farm Ville في مقابل 12 مليار دولار.

ثم كانت بعد ذلك الصفقة الأكبر باستحواذ مايكروسوفت على شركة Activision Blizzard المطورة لألعاب شهيرة مثل كاندي كراش وكوول أوف ديوتي وألعاب أخرى في مقابل 68.7 مليار دولار أمريكي.

كل ما سبق ربما شجع EA أن تكون أكثر جرأة في المفاوضات للبيع إلى كيانات أكبر مثل ابل التي ربما أبدت رغبة مبدئية في عملية الاستحواذ.

ابل لا تبرم صفقات كبرى!

من تاريخ ابل الطويل نلاحظ دوماً أن استراتيجيتها في عمليات الاستحواذ غالباً ما تتمحور حول الشركات الناشئة والصغيرة التي تخدم أهدافها من ناحية ولا تدفع مقابلاً مادياً كبيراً للاستحواذ عليها، ربما كانت شركة Beats هي الاستثناء الوحيد إذ بلغ حجم الصفقة آنذاك في 2014 نحو 3 مليارات دولار.

ابل لديها بالفعل خدمة الألعاب Apple Arcade لكن لا تبدو ابل متحمسة لدخول عالم الألعاب الإلكترونية بصورة أبعد من ذلك، على الأقل في الفترة الحالية.