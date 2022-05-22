منوعات

بلجيكا تطبق حظراً إجبارياً لمواجهة جدري القرود

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باتت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجراً صحياً إلزامياً على سكانها، لمواجهة تفشي مرض جدري القرود.

وقالت السلطات الصحية إنّ اكتشاف 14 إصابة دفعها لفرض الحظر الإلزامي على المصابين لمدة 3 أسابيع، في خطوة تسعى من خلالها إلى إيقاف تفشي المرض.

وأشارت وزارة الصحة البلجيكية إلى أنّ الإصابات التي ظهرت بدءاً من 20 مايو الجاري، ارتبطت بمهرجان في مدينة أنتوريب الساحلية.

يأتي هذا الحظر في وقتٍ حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من تفشي مرض جدري القرود، بعد انتشاره في 12 دولة.

يُذكر أنّ منظمة الصحة العالمية أعلنت عن مجموعة من الإرشادات، حول الوقاية من هذا المرض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك