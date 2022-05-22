بلجيكا تطبق حظراً إجبارياً لمواجهة جدري القرود

باتت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجراً صحياً إلزامياً على سكانها، لمواجهة تفشي مرض جدري القرود.

وقالت السلطات الصحية إنّ اكتشاف 14 إصابة دفعها لفرض الحظر الإلزامي على المصابين لمدة 3 أسابيع، في خطوة تسعى من خلالها إلى إيقاف تفشي المرض.

وأشارت وزارة الصحة البلجيكية إلى أنّ الإصابات التي ظهرت بدءاً من 20 مايو الجاري، ارتبطت بمهرجان في مدينة أنتوريب الساحلية.

يأتي هذا الحظر في وقتٍ حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من تفشي مرض جدري القرود، بعد انتشاره في 12 دولة.

يُذكر أنّ منظمة الصحة العالمية أعلنت عن مجموعة من الإرشادات، حول الوقاية من هذا المرض.

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