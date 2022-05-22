تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات المميزة لن تستغني عنها!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق المعين لضبط تلاوة القرءان

يساعد هذا التطبيق على ضبط تلاوة القرءان الكريم إذ يقوم بتيسير ضبط تلاوة الآيات التي يُشكِل على عامة المسلمين ضبطها مع إمكانية إستماع تلاوتها بالشكل الصحيح وبيان المعاني الصحيحة لكلمات قد يقع الخطأ في فهم معانيها مع المختصر في التفسير.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Audio Trimmer لقص الصوت

هو تطبيق سهل وبسيط سوف يساعدك على قص الملفات الصوتية والأغاني بسهولة وبدون تعقيدات، التطبيق يدعم الصيغ الصوتية المختلفة mp3, wav, m4a, aac وغيرها.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق ONVY للصحة العقلية

هو تطبيق يساعدك على عمل تمارين التأمل والاسترخاء وتمارين التنفس التي تساعدك على التركيز وتقليل معدلات القلق، وكذلك مساعدة المستخدم على حساب درجة التوازن في حياته من خلال حساب أربع جوانب مختلفة.

السعر : تحميل مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Aftercut للتلاعب بخلفية الصور

هو تطبيق محرر صور احترافي يساعدك على عزل الأشخاص عن الخلفية لإزالة الخلفية وتعديلها والتلاعب بها، وكذلك تعديل الصور بشكل عام من خلال عدد من الأدوات المتقدمة في التحديد والفلاتر.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Note Yourself تنبيهات شخصية

هو تطبيق يساعدك على تسجيل القوائم والمذكرات الشخصية فهو تطبيق مذكرات Notes مصمم بطريقة وأسلوب تطبيقات المحادثة الفورية ما يعطيه تميزاً عن باقي التطبيقات المشابهة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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لعبة Apex Legends Mobile

إذا كنت من هواة الألعاب الحربية مثل ببجي موبايل أو كوول أو ف ديوتي وإذا كنت مفتقداً للعبة فورت نايت على الايفون والايباد فإليك لعبة Apex Legends Mobile من شركة EA والتي صدرت مؤخراً لتعطيك تجربة لعب مميزة كباقي الألعاب المذكورة.

السعر : تحميل مجاني