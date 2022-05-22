سرب من النحل يثير الذعر في مدينة بريطانية

شهدت مدينة تينيسايد البريطانية حادثةً غريبة وغير مألوفة، إذ غزت أسراب مكونة من حوالي 15 ألف نحلة المدينة، وسيطرت على شارع روبروت ويتبورن الواقع في جنوبها.

وأظهرت مقاطع الفيديو الملتقطة داخل المدينة بعض النحلات وهي تنتشر على أحد الجدران، في حين تواصل البقية الطيران وإصدار طنينٍ أثار الذعر بين السكان.

وعلى الفور حضر اثنان من مربي النحل إلى المكان، وقاما خلال ساعتين بجمع سرب النحل من أجل إنقاذه.

وبرر المربيان هجوم النحل بموسم التطريد الذي يحدث مع بداية الربيع، حيث تجبر إحدى الملكتين الموجودتين في الخلية إلى مغادرتها رفقة نصف أفراد الخلية بعد السبات الشتوي، بحثاً عن مكانٍ آخر لإنشاء خلية جديدة.

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