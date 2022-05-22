أحمد حلمي سيتعاون مع زوجته لأول مرة في فيلم جديد

أعلن الفنان المصري أحمد حلمي عن تعاونه لأول مرة مع زوجته منى زكي في فيلم من تأليفه.

وأشار النجم الكوميدي إلى أنّه كتب الفيلم قبل حوالي 10 سنوات، وأنّ زوجته ترى فيه مزيج من عدّة أمور، وترغب في المشاركة فيه.

وبرر عدم اجتماعه بزوجته من قبل بعدم وجود عرض مناسب لهما ليشاركا فيه معاً، وأوضح أن الفيلم الجديد سيكون بعيداً عن الكوميديا.

وكان النجمان المصريان قد شاركا في موسم عيد الفطر بفيلمين مختلفين، حيث حقق أحمد حلمي نجاحاً كبيراً بفيلم ” واحد تاني” الذي تصدر من خلاله الإيرادات في دور السينما المصرية بعدما حقق أكثر من 40 مليون جنيه مصري، في حين شاركت منى زكي بفيلم العنكبوت رفقة أحمد السقا ويسرا اللوزي.

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