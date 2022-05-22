رواية “خبز على طاولة الخال ميلاد” للروائي الليبي محمد النعاس تفوز بالبوكر

218 ـ خاص

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم، عن فوز رواية “خبز على طاولة الخال ميلاد” للكاتب محمد النعاس بالدورة الخامسة عشرة من الجائزة لعام 2022.

وقال رئيس لجنة التحكيم شكري المبخوت، لقد قامت الرواية المتوجة على استعادة تجربة شخصية في ضرب من الاعترافات التي نظّم السرد المتقن المشوّق فوضى تفاصيلها ليقدم نقداً دقيقاً عميقاً للتصورات السائدة عن الرجولة والأنوثة وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة وتأثيرهما النفسي والاجتماعيّ. إنها رواية تقع في صلب التساؤلات الثقافيّة الكونيّة حول قضايا الجندر لكنها منغرسة، في آن واحد، في بيئتها المحلية والعربية بعيداً عن التناول الإيديولوجي المسيء لنسبيّة الرواية وحواريّتها. وسيحصل النعاس بموجبها على الجائزة النقدية البالغة قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، وضمان تمويل ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فرصة الترويج لروايته على المستوى العالمي وتحقيق زيادة في مبيعاتها.

تقع أحداث الرواية في ليبيا. في مجتمع القرية المنغلق، يبحث ميلاد عن تعريف الرجولة المثالي حسبما يراها مجتمعه، يفشل طوال مسار حياته في أن يكون رجلاً بعد محاولات عديدة، فيقرر أن يكون نفسه وأن ينسى هذا التعريف بعد أن يتعرف على وزوجته زينب، يعيش أيامه داخل البيت يضطلع بأدوار خصّ المجتمع المرأة بها، فيما تعمل حبيبته على إعالة البيت. يظل ميلاد مغيبا عن حقيقة سخرية مجتمعه منه حتى يُفشي له ابن عمه ما يحدث حوله.

يعتبر محمد النعاس ثاني أصغر كاتب فاز بالجائزة في تاريخها وأول كاتب ليبي. وصدر له “دم أزرق” مجموعة قصصية في عام 2020. و”خبز على طاولة الخال ميلاد” 2021، هي روايته الأولى.

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