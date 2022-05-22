أغذية غنية بالكولاجين مفيدة للبشرة في الصيف

تتطلب البشرة عناية خاصة في الصيف، نظراً لتأثير الحرارة ونقص السوائل على نضارتها.

يؤكد خبراء التجميل على ضرورة الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال الإكثار من شرب الماء والعصائر، بالإضافة لتناول مجموعة من الأطعمة التي تحافظ على بروتين الكولاجين الضروري للحفاظ على صحة البشرة ومنع ظهور علامات التقدم في السن عليها.

وفيما يلي أهم الأغذية الغنية بالكولاجين التي يفضل تناولها في الصيف:

1- الدجاج لاحتوائه على الأحماض الأمينية التي تعلب دوراً كبيراً في إنتاج الكولاجين.

2- الأسماك لأنّها مصدر أساسي للأحماض الأمينية والمعادن الأساسية كالزنك والنحاس، والتي تساعد في إنتاج الكولاجين.

3- الحمضيات وبخاصة الليمون لاحتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

4- الخضروات الورقية كالخس، والسبانخ لأنّها تضم الكلوروفيل الذي يساعد على إنتاج الكولاجين.

5- الفلفل الحلو لغناه بفيتامين سي، والأحماض الأمينية، ومضادات الأكسدة، والمعادن الأساسية التي تعزز صحة الجلد.

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