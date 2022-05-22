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منى زكي تنال جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المركز الكاثوليكي

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فازت الفنانة المصرية منى زكي بجائزة المركز الكاثوليكي عن دورها في مسلسل لعبة نيوتن الذي عرض في رمضان 2021.

وعبرت الفنانة المصرية عن سعادتها بهذا التكريم، لكنّها تمنت لو كان في يوم آخر بسبب رحيل الفنان سمير صبري الذي أهدته الجائزة.

وكان الحفل الذي شهد توزيع العديد من الجوائز على النجوم عن أعمالهم في العام 2021 قد بدأ بالوقوف دقيقة صمت على روح الفنان سمير صبري الذي رحل عن الدنيا في 20 مايو الجاري.

يذكر أنّ الدورة 70 من المهرجان انطلقت تحت شعار “سبعون عاماً من العطاء” وشهدت تكريم عدد كبير من النجوم أمثال أحمد علي، غادة رجب، إلهام شاهين، هاني شاكر، أحمد عبد العزيز وغيرهم من الفنانين.

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قناة 218 الليبية

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