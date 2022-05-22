منى زكي تنال جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المركز الكاثوليكي

فازت الفنانة المصرية منى زكي بجائزة المركز الكاثوليكي عن دورها في مسلسل لعبة نيوتن الذي عرض في رمضان 2021.

وعبرت الفنانة المصرية عن سعادتها بهذا التكريم، لكنّها تمنت لو كان في يوم آخر بسبب رحيل الفنان سمير صبري الذي أهدته الجائزة.

وكان الحفل الذي شهد توزيع العديد من الجوائز على النجوم عن أعمالهم في العام 2021 قد بدأ بالوقوف دقيقة صمت على روح الفنان سمير صبري الذي رحل عن الدنيا في 20 مايو الجاري.

يذكر أنّ الدورة 70 من المهرجان انطلقت تحت شعار “سبعون عاماً من العطاء” وشهدت تكريم عدد كبير من النجوم أمثال أحمد علي، غادة رجب، إلهام شاهين، هاني شاكر، أحمد عبد العزيز وغيرهم من الفنانين.

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