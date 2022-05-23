تسريبات – شركة OnePlus تعمل على هاتف جديد بتصميم فريد من نوعه!

تسريبات أخرى تظهر على السطح تشير إلى أن شركة ون بلس – OnePlus تعمل على هاتف رائد جديد بكاميرا خلفية ثلاثية وتصميم فريد من نوعه، على الرغم من أن هذا التصميم متشابه إلى حد ما مع نفس تصميم هاتف OnePlus 10 Pro الذي تم إطلاقه في السوق العالمية في وقت سابق من عام 2022.

منذ اندماج كل من شركتي OnePlus و Oppo أصبحت تصميمات هواتف OnePlus في حالة من الفوضى، هي ليست سيئة ولكنها ليست مميزة أيضاً.

خلال الأعوام الماضية، بدأت الشركة تُطلق العديد من الهواتف الذكية المُعاد تسميتها من هواتف تم إطلاقها سابقاً من قِبل الشركات الشريكة الأخرى مثل أوبو وفيفو وريلمي.

في حال كنت لا تعرف، فإن جميع الشركات الأربعة تقع تحت لواء شركة أم واحدة وهي تُعرف باسم BBK Electronics ومقرها الرئيسي في الصين.

الآن، وبعدما اقتربنا من منتصف عام 2022، استطاعت OnePlus أن تُطلق عدد لا بأس به من الهواتف الذكية خلال الأشهر الماضية والتي تستهدف مختلف فئات المستخدمين، في حين أن الهاتف الرائد الوحيد للشركة حتى الآن هو OnePlus 10 Pro.

وبناءً على تسريب جديد على موقع تويتر، فمن الواضح أن الشركة الصينية تعمل على هاتف جديد مميز، والبعض يعتقد أن هذا هو بالفعل هاتف OnePlus 10 الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

على الرغم من أن التسريب لا يحتوي على أي معلومات أو تفاصيل مهمة سوى مجموعة جديدة من الصور والتي تُظهر تجسيد الهاتف بلونين مختلفين على الغطاء الخلفي وهما الأسود والأزرق وفي الأمام الشعار الموحد الذي تستخدمه الشركة دائماً “OnePlus Never Settle”.

للأسف الشديد، لا تزال المعلومات غير مكتملة هنا، ومن الصعب التكهن باسم الهاتف أو مواصفاته الفنية بمجرد النظر إلى هذه العروض المُسربة. ولكن إذا كانت شركة OnePlus تعمل على هاتف رائد جديد من هواتف الفئة العليا في الوقت الحالي، فمن المؤكد وأن هذا الهاتف سيكون هاتف OnePlus 10 خاصة وبعدما عرفنا مؤخراً أن الشركة قررت تأجيل إطلاق هواتفها الذكية القابلة للطي حتى عام 2023 القادم.