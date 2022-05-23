هواتف الايفون التي سيتوقف عليها واتس اب هذا العام 2022

وتيرة تحديث واتس اب زادت خلال الآونة الأخيرة ومع إضافة المزيد والمزيد من المزايا والخيارات بات من الصعب أن يعمل التطبيق بكفاءة على هواتف الايفون ذات أنظمة التشغيل القديمة.

بحسب ما ذكر موقع واتس اب عبر صفحة مركز الدعم، فإن تطبيق واتس اب سيعمل على نظام هواتف الايفون العاملة بنظام تشغيل iOS 12 فما أحدث.

بذلك يسقط الدعم عن نظامي تشغيل iOS 10 و iOS 11 ولن يكون تطبيق واتس اب قادراً على العمل على هواتف الايفون المثبت عليها أي من هذين النظامين.

هواتف الايفون التي سيتوقف عليها واتس اب في 2022

هواتف ايفون 5 وايفون 5c هي التي لا تزال تعمل بنظامي iOS 10 و iOS 11 وغير مؤهلة لأية تحديثات أخرى بعد ذلك، وبالتالي سوف يتوقف عليها واتس اب هذا العام 2022. (هاتف ايفون 5s لن يتأثر بهذا التغيير الآن لأنه يعمل بتحديث iOS 12).

مستخدمو هذه الهواتف سوف يبدأون في تلقي إشعارات تفيد بأن واتس اب سوف يتوقف على أجهزتهم ابتداءً من يوم 24 أكتوبر المقبل.

هذه الهواتف صدرت تقريباً قبل نحو 10 سنوات، لا تزال تلك الهواتف موجودة بالفعل وإن كان لا يزال يمتلكها ويستخدمها عدد محدود من المستخدمين كهاتف أساسي او هاتف ثانوي على أقل تقدير.

الغاليية العظمى من هواتف الايفون تعمل بإصدارات iOS أحدث، لذا قرر مطورو التطبيق إسقاط الدعم عن أنظمة iOS 11 و iOS 12 توفيراً للوقت والجهد.

حالياً آخر إصدار من نظام ابل لهواتف الايفون هو iOS 15 وسوف يصدر تحديث iOS 16 لاحقاً هذا العام تزامناً مع موعد توقف واتس اب على هواتف الايفون القديمة المُشار إليها آنفاً.

إذا كنت تمتلك هاتفاً قديماً من هواتف ايفون 5 أو 5c يُفضل الآن الترقية إلى هاتف أحدث قبل نهاية أكتوبر من العام الجاري، وإن لم يكن بالإمكان ذلك فيمكنك تجربة بدائل واتس اب مثل تيليجرام الذي لا يزال يدعم هواتف الايفون بنظام iOS 9 فما أحدث ويعمل أيضاً على أجهزة الايباد.

على الجانب الآخر، لا يزال تطبيق واتس اب يعمل على هواتف الأندرويد بنظام تشغيل أندرويد 4.1 فما أحدث.