إليسا تطلق أغنية وطنية على مسرح ليلة أمل

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا في حفل فني أقيم على مسرح “ليلة أمل” في “الفوردم دي بيروت”، وقدمت خلال الحفل أغنية وطنية جديدة من تأليف كلمات قبيسي، وألحان الموسيقار أسامة الرحباني، كما قامت بغناء أغنيتين للسيدة فيروز بالمشاركة مع الفنانة هبة طوجي.

وعبّرت عن سعادتها بالمشاركة في الحفل الذي أحيته هبة طوجي بقيادة الموسيقار أسامة الرحباني ووقوفها على مسرح الرحبانة لأول مرة في حياتها، وقالت إنها سعيدة بعودة الفرح لمسرح “الفوردم دي بيروت” بعد الضرر الذي لحق به جراء انفجار بيروت.

يذكر أن الحفل شهد حضورًا كبيرًا من عشاق ملكة الإحساس، الذين تفاعلوا مع الأغنية الوطنية الجديدة بشكل كبير.

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