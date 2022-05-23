مسنة أميركية تتخرج من الجامعة بعمر 82 عاما!

أثبتت مسنة أميركية تدعى ماي بيل أن الأحلام لا تعرف المستحيل، وأن العمر مجرد رقم بعدما حققت حلمها في الحصول على الشهادة الجامعية بعمر 82 عامًا.

وحصلت المسنة الأميركية على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ميريلاند الواقعة في ولاية ميريلاند الأميركية، وحققت حلمها بالسير على المسرح من أجل الحصول على الشهادة.

وكانت ماي بيل التي عملت كممرضة خلال حياتها قد قررت العودة إلى الدراسة في أواخر السبعينات من عمرها، وذلك بهدف تنمية أعمالها الخاصة بمجال تنظيم الفعاليات.

وعبّرت عن سعادتها بالحصول على الشهادة والذي جاء بعد يوم واحد من إكمالها 82 عامًا.

وحظيت قصة ماي بيل بإشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على إرادتها القوية، ورغبتها في تحقيق أحلامها في الحصول على الشهادة الجامعية.

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