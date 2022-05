«توم كروز» يُحرج «كيت ميدلتون» في مهرجان كان ويخرق البروتوكول الملكي

شارك الأمير وليام وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick.

وكان افتتاح الفيلم حضور بطله النجم الأميركي العالمي توم كروز الذي خرق أحد بروتوكولات العائلة المالكة البريطانية من خلال تصرفه العفوي واللبق مع ميدلتون على السجادة الحمراء.

وتصدّر مشهد مساعدته لها وإمساكه بيدها وسائل الإعلام على اعتبار أن هذه الحركة ممنوعة على العائلة البريطانية، حيث أظهرت لقطات الكاميرات لحظة مساعدة كروز، ميدلتون، حيث أمسك بيدها لحظة صعودها الدرج بفستانها الأسود الطويل.

ويعتبر كثير من البريطانيين أن هذه الحركة تعد كسراً للبروتوكول الملكي، فمن غير اللائق لمس أحد أفراد العائلة المالكة، أما عندما يتعلق الأمر بالملكة، فلا يُسمح لأحد بأخذ يدها إلا إذا طلبت هي المساعدة أولاً.

وأكدت مجلة HELLO أنّه رغم عفوية الموقف، إلا أن ميدلتون تنبّهت لكسر البروتكول الملكي، فبعد أن ترك كروز يدها، نقلت حقيبتها إلى اليد التي كان يمسكها بها، كي تتجنب مساعدته لها مرة أخرى، موضحة أنّ دوقة كامبريدج تحمل دائماً حقيبتها بكلتا يديها لتتجنب مواقف المصافحة المحرجة.

وتشاهدون تفاصيل الموقف في الفيديو المر

