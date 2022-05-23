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تيك توك يجلب ميزات جديدة لمستخدمي نظام IOS

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف القائمون على تطبيق تيك توك عن مجموعة من الميزات المخصصة لدعم مستخدمي نظام IOS.

وستوفر الميزات الجديدة دعما للمبدعين، وستُساعدهم على إنشاء المحتوى المصور على التطبيق من خلال وضع علامة مباشرة على مقاطع الفيديو الخاصة بهم لاعتمادها في الوصف الخاص بالمستخدم.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة منها من خلال تسجيل مقطع الفيديو أو تحريره على تطبيق تيك توك، ومن ثم النقر على تبويب Vedio في صفحة النشر، وبعد ذلك يتم تحديد مقطع الفيديو المراد نشره، وبعد اختيار مقطع الفيديو تتم إضافة علامة في التسمية التوضيحية من أجل الإشارة إلى صاحب المقطع الأصلي.

يذكر أن الشركة المالكة لتطبيق تيك توك قامت، خلال الفترة الماضية، بإضافة مجموعة من الميزات؛ بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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