ون بلس تُعلن عن هاتف OnePlus Nord 2T بشاشة 90Hz وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت

على مدار الأسابيع القليلة الماضية تعرض هاتف OnePlus Nord 2T للكثير من التسريبات، ومؤخراً فقط قررت الشركة الصينية الرائدة أن تضع حداً لجميع تلك التسريبات وأعلنت بشكل رسمي عن الهاتف ويبدو أن النتيجة النهائية تتوافق مع جميع توقعاتنا السابقة حيث يأتي الهاتف بمواصفات متوسطة المدى يستهدف بها مستخدمي الفئة المتوسطة وأصحاب الميزانيات المحدودة.

يحتوي OnePlus Nord 2T على شاشة مسطحة بمعدل تحديث 90Hz

تماماً كما هو موضح في العروض الرسمية للهاتف، يحتوي OnePlus Nord 2T على شاشة مسطحة مع وجود الكاميرا الأمامية في الركن العلوي الأيسر من الشاشة (كعادة هواتف ون بلس) مع حافة سفلية تمتاز بإطار سميك بعض الشيء مقارنة بالحواف الأخرى للهاتف.

شريط التنبيه أصبح جزء لا يتجزأ من هواتف ون بلس متوسطة المدى، وبالفعل بفضل هذا الشريط يمكنك استبدال أوضاع صوت الهاتف من الخارج دون أن تحتاج إلى فتح قفل الشاشة. أسفل شريط التنبيه يوجد زر الطاقة الرئيسي، وعلى الجانب الأيسر توجد أزرار رفع وخفض الصوت.

الجانب الخلفي يحتوي على كاميرا ثلاثية ووحدة إضاءة Flash LED وجميعها بداخل جزيرة كاميرا موضوعة على الجانب الأيسر من الظهر، وبالطبع شعار العلامة التجارية جزء لا يتجزأ من الصفقة.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، فهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD بمعدل تحديث 90Hz قياس 6.43 بوصة محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 5.

الهاتف يأتي على هيئة طرازان وكلاهما يدعمان سرعة شحن 80 وات

يعمل الهاتف بواسطة شريحة ميديا تيك الجديدة كلياً Diemsity 1300 SoC وهي شريحة متوسطة المدى مستندة على دقة تصنيع 6 نانوميتر مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت من النوع LPDDR4X ووحدة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات في حين أن الهاتف لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي وهو أمر متوقع تماماً في هذا النطاق السعري.

يدعم الهاتف تقنية شبكات الجيل الخامس وبلوتوث 5.2 ويعمل بواسطة أحدث إصدار من نظام أندرويد المُستقر Android 12 وفوقه واجهة المستخدم المخصصة من الشركة OxyegenOS 12.1.

يشتمل الهاتف على أربعة كاميرات

الكاميرا الرئيسية على ظهر الهاتف عبارة عن مستشعر IMX766 من شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS. مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 وعدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4، في حين أن الجانب الأمامي لديه كاميرا بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستريو مزدوجة ويأتي باللون الرمادي والضبابي ويبلغ سعر الهاتف 399 يورو أو 499 يورو وسيكون متاح للبيع في أوروبا والمملكة المتحدة اعتبارًا من الغد الموافق 24 مايو.