نجم لعبة الحبار سيظهر في فيلم من تأليفه في مهرجان كان

قال نجم مسلسل لعبة الحبار الممثل الكوري الجنوبي لي جونغ جاي إنه سيشارك في مهرجان كان السينمائي بفيلم من بطولته وتأليفه وإخراجه سيحمل اسم “هانت”.

وأشار إلى أن الفيلم سيعرض في قسم الأفلام خارج المسابقة الرسمية، وسيتناول قصة رجليْ مخابرات من كوريا الجنوبية يقومان بالكشف عن أحد أفراد المخابرات من كوريا الشمالية، قبل أن ينتهي الأمر بتبادل الطرفين التحقيق معًا.

وعبّر عن سعادته بتصوير فيلم من تأليف وإخراجه، وقال إنه يفضل التمثيل أكثر من الإخراج والتأليف، لأن التمثيل هوايته التي قدمته للعالم.

يذكر أن لي جونغ جاي حقق نجاحًا كبيرًا بمسلسل لعبة الحبار الذي عرض في سبتمبر الماضي على منصة نتفليكس.

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