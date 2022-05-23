واتس آب سيتوقف عن العمل مع هذه الأجهزة قريباً

أرسلت شركة ميتا الأمريكية المالكة لتطبيق واتس آب تحذيراً للمستخدمين الذي يملكون أجهزة تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، حول توقف دعم واتس آب لها.

وقالت ميتا إنّ واتس آب سيتوقف عن دعم هواتف آيفون العاملة بنظام تشغيل IOS 10 أو IOS 11، بدءاً من أكتوبر 2022.

وأشارت إلى أنّ واتس آب سيعمل في الحد الأدنى مع الأجهزة العاملة بنظام تشغيل IOS 12، وAndroid 4.1، وسيحظر من الأنظمة الأقدم.

وبررت الأمر برغبتها في التركيز على تقديم ترقيات تجلب ميزات جديدة، ودعت الأشخاص الذي يملكون أجهزة قديمة تعمل بتلك الأنظمة إلى ترقية أجهزتهم للاستمرار في استخدام واتس آب.

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