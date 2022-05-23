ابل قد تطلق سماعات HomePod جديدة هذا العام 2022

ابل قد تطلق سماعات نسخة جديدة من HomePod سوف تصل الأسواق نهاية العام الجاري 2022 أو بحلول الربع الأول من عام 2023 بحسب محلل ابل Ming-Chi Kuo.

قبل سنوات كشفت ابل عن سماعات HomePod قبل أن تعلن في مارس 2021 عن التوقف عن إنتاجها وبيعها للجمهور، وحالياً لا توجد في السوق سماعات بديلة لها من ابل سوى النسخة الأصغر HomePod Mini.

مبيعات سماعات HomePod كانت دوماً متراجعة أمام المنتجات المنافسة الأقل ثمناً، في البداية كانت ابل تبيعها في مقابل 350 دولاراً أمريكياً ثم خفضت السعر لاحقاً إلى 300 دولاراً أمريكياً لترفع من نسب الإقبال عليها قبل أن توقف إنتاجها وبيعها في 2021، مع اتجاه أكبر لإصدار ميني الأصغر حجماً والأرخص سعراً.

لا توجد معلومات كثيرة حول الإصدار القادم من سماعات HomePod وإذا ما كانت ابل ستُعيد نفس التجربة بنفس حجم السماعات وسعرها المرتفع أم يكون لها استراتيجية أخرى.

صحفي بلومبيرج المختص بشئون ابل Mark Gurman أفاد أن ابل قد تطلق نسخة متوسطة الحجم بين إصدار HomePod الأصلي وإصدار ميني مع سعر أكثر قبولاً للمستخدمين.

أكثر من ذلك تود ابل إطلاق مجموعة من الأجهزة تحت العلامة التجارية HomePod ومزودة أيضاً بكاميرا أو شاشة مثل Google Nest Hub و Amazon Echo Show وتكون مرتبطة بخدمات ابل مثل فيس تايم أو Apple TV.

أياً كان، فلا يمكن أن تكون سماعات HomePod Mini هي السماعات الذكية الوحيدة من ابل ومن المتوقع وجود عدد من المنتجات في خطط ابل المستقبلية.