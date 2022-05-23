السلطات المصرية تقبض على حسام حبيب طليق شيرين

ألقت السلطات المصرية القبض على الفنان حسام حبيب طليق الفنانة المصرية شيرين، بعد قيامها بتقديم بلاغ ضده بتهمة التعدي عليها وعلى بناتها بالسب والشتم.

وأعلنت مديرية أمن الجيزة خبر اعتقال حسام حبيب، وقال اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إنه تلقى إخطارًا من قسم شرطة ثاني الشيخ زايد يفيد بتقدم الفنانة شيرين ببلاغ ضد حسام، تطالب فيه بأخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها أو لبناتها.

وكان حسام حبيب وشيرين قد أعلنا انفصالهما في ديسمبر الماضي بعد 4 سنوات من الزواج، دون أن يكشفا عن أسباب هذا الانفصال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية