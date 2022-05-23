ما هي أسباب التعب المستمر؟

أكد البروفيسور الألماني هانيس هورتر وجود مجموعة من الأسباب وراء التعب المستمر، وحدد هذه الدواعي ببواعث جسدية وأخرى نفسية.

وقال الطبيب المختص بالطب والعلاج النفسي، إنّ الأسباب الجسدية وراء التعب المستمر تتمثل بنقص المعادن كالحديد، قلة النوم، بالإضافة إلى نقص السوائل، أو فقر الدم، وأمراض القلب وأمراض الأيض.

وأشار إلى أن التعب المستمر الجسدي الخطير يكون مصحوباً بأعراض أخرى، كالحمى والتعرق الليلي.

وحدد الطبيب الألماني الأسباب النفسية بالتوتر العصبي المستمر، واضطرابات القلق والاكتئاب.

ودعا هانيس هورتر الناس إلى الحصول على الراحة الكافية، والابتعاد عن التوتر والعصبية.

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