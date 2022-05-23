سميرة سعيد تبدأ الترويج لأغنيتها الجديدة

بدأت الفنانة المغربية سميرة سعيد الترويج لأغنيتها “يلا روح”، حيث نشرت على حسابها في إنستغرام تيرز الأغنية الجديدة، وكشفت عن موعد طرحها.

وأشارت النجمة المغربية إلى أنّها ستطرح الأغنية الجديدة في 25 مايو، الساعة 5 مساءً بتوقيت المغرب.

وأغنية “يلا روح” من كلمات الشاعر محمد مرضي، وألحان عادل خياط، وبوعمر حكيم، وبوعمر مهدي، وميكيس وماستر ستيف.

يذكر أنّ آخر أعمال الفنانة المغربية كانت أغنية “استريحتش”، التي تُعد سادس أغنيات ألبومها الجديد “إنسان آلي” الذي تطرحه بشكلٍ منفرد.

وأغنية “استريحتش” من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع محمد مصطفى.

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