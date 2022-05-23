سويسرا تسجل أول إصابة بجدري القرود

أكدت السلطات الصحية في سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القرود، لتنضم سويسرا إلى قائمة الدول التي أعلنت عن وصول المرض إليها.

وقالت السلطات السويسرية إن المرض ظهر في كانتون برن، وأشارت إلى أن مستشفى جنيف أكد الإصابة وقال إنها لشخص عاد من الخارج مؤخرًا.

وعلى الفور قامت السلطات الصحية بعزل المريض في منزله، وتتبع المخالطين له، من أجل منع انتشار العدوى.

يذكر أن جدري القرود واصل انتشاره في العالم، حيث ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة إلى 92 إصابة، بالإضافة إلى 50 حالة مشتبه بها، في 14 دولة.

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