تقرير – هواتف ايفون 14 قد يأتي بكاميرا سيلفي ثورية!

كاميرا السيلفي الأمامية في هواتف ايفون 14 قد تشهد تغييرات وتحسينات مثيرة بحسب تقرير جديد نشرته الصحافة الكورية الجنوبية وتحديداً موقع ET News التقني.

كاميرا سيلفي كورية!

بحسب الصحافة الكورية، فإن ابل سوف تتخلى عن موردي الكاميرا الأمامية من الصين وبدلاً من ذلك سوف تعتمد على شركاء من كوريا الجنوبية هما شركتي LG Innotek و Sharp الرائدتين.

كان من المفترض أن يتم ذلك مع هواتف ايفون 15 لكن ابل قررت تبكير الأمر في هواتف ايفون 14 هذا العام 2022.

التغيير في استراتيجية ابل سببه أنها قامت بإعادة تصنيف الكاميرا الأمامية كمكون راقٍ من الفئة الأولى وكذلك مخاوف ابل بخصوص جودة مكونات الكاميرا الأمامية القادمة من الموردين في الصين.

هذا التغيير سوف يكون مكلفاً بالنسبة لأبل، حيث ستكلف 3 أضعاف تكلفة الكاميرا الأمامية في إصدارات الايفون السابقة.

التركيز التلقائي وزيادة فتحة العدسة

من المزايا الجديدة التي ستكون موجودة في الكاميرا الأمامية في هواتف ايفون 14 زيادة اتساع فتحة العدسة لتصبح F/1.9 وكذلك إضافة خاصية التركيز التلقائي Auto Focus.

فتحة العدسة الأوسع سوف تضمن تحسين جودة الصور عبر استقبال كم أكبر من الضوء، مع تحسن في خاصية العزل أو تصوير سيلفي البورتريه Depth of Field في الصور والفيديو على حد سواء.

خاصية التركيز التلقائي Auto Focus من شأنها تحسين التركيز عند إجراء مكالمات الفيديو عبر فيس تايم أو زووم أو أي من التطبيقات الأخرى المماثلة، وكذلك البث الحي.

مع هواتف ايفون 14 سيكون التحسن واضحاً في حالة صدقت تلك التسريبات السابقة، ليست فقط بالمقارنة مع الإصدارات الأقدم بل حتى مع الإصدارات الحالية من هواتف ايفون 13 التي تأتي بفتحة عدسة F/2.2 و تركيز ثابت Fixed Focus.