امرأة تحطم الرقم القياسي العالمي في التسلق بيد واحدة في لندن

حطمت امرأة، وُلِدت وذراعها الأيمن مفقود من تحت الكوع، رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تسلق مسافة عمودية تبلغ 1،229 قدمًا و 9 بوصات باستخدام ذراع واحدة فقط على جدار التسلق.

وسجلت أنوش حسين ، التي نشأت في لوكسمبورغ وتعيش الآن في لندن ، الرقم القياسي في مركز تسلق القلعة في لندن.

وقالت إن أصعب جزء في التدريب للحصول على الرقم القياسي كان تعلم التركيز على استخدام جانب الجسد الذي لا تستطيع السيطرة عليه.

وأضافت لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: “ذراعي الصغيرة هي في الواقع ذراعي المهيمنة على الحائط، لذلك، كان علي أن أتعلم كيفية التسلق باليد اليسرى فقط، وكيفية إعادة ضبط توازني، وكيفية توليد الطاقة وكيفية التعامل مع الجانب الأضعف بشكل أساسي.

وأوضحت أنها بدأت ممارسة التسلق كرياضة منذ حوالي 10 سنوات ، بينما كانت تتعافى من السرطان وتتعامل مع الألم المزمن من متلازمة إيلرز دانلوس.

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