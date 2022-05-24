السجن ثلاث سنوات لخروف في جنوب السودان.. بتهمة قتل امرأة

في قضية غريبة، حُكم على خروف في جنوب السودان بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بقتل امرأة.

وقد تم وضع الخروف رهن الحجز لدى مركز الشرطة في جنوب السودان في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن هاجم أديو تشابينج البالغة من العمر 45 عامًا.

وكان الخروف قد ضرب السيدة تشابينغ بصورة متكررة ، مما أدى إلى كسر ضلوعها، وتوفيت المجني عليها على الفور متأثرة بجراحها.

في ذلك الوقت ، أبلغت الشرطة أن الحادث وقع في رومبيك إيست في مكان يُدعى أكويل يول، وتم القبض على الخروف واحتجازه في مركز الشرطة.

وفي حديثه إلى الإعلام، أوضح الرائد إيليا مابور ، أن “المالك بريء وأن الخروف هو من ارتكب الجريمة، لذا فإنه يستحق أن يتم القبض عليه، قبل إحالة القضية لاحقًا إلى المحكمة العرفية حيث يمكن حل القضية بصورة ودية”.

وفي وقت لاحق،أفادت مصادر أمنية أن الخروف سيمضي السنوات الثلاث المقبلة في معسكر احتجاز في مقر مقاطعة أدويل في ولاية البحيرات السودانية، حيث قضت المحكمة المحلية بأن مالكه سيتعين عليه أيضًا تسليم خمس بقرات إلى عائلة الضحية.

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