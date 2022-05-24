دراسة جديدة: تلوث الهواء أحد أهم أسباب الوفاة بأمراض القلب

تعد حالات عدم انتظام ضربات القلب التي تهدد الحياة أكثر شيوعًا في الأيام التي يكون فيها الهواء شديد التلوث، وفقًا لبحث تم تقديمه اليوم في مؤتمر عن أمراض القلب 2022، وهو مؤتمر علمي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC).

وقد أجريت الدراسة على المرضى الذين لديهم مزيل الرجفان القلبي القابل للزرع (وفق التصنيف الدولي للأمراض)، مما يمكّن معدي الدراسة من تتبع حالات عدم انتظام ضربات القلب وتقديم العلاج.

وقالت معدة الدراسة الدكتورة أليسيا زاني ، التي تعمل حاليًا في مستشفى ماجيور في بولونيا وسابقًا في مستشفى بياتشينزا بإيطاليا: “تشير دراستنا إلى أن الأشخاص المعرضين لخطر كبير من عدم انتظام ضربات القلب البطيني، مثل أولئك الذين لديهم جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة، يجب أن يفحصوا مستويات التلوث اليومية”.

وأضافت: “عندما تكون تركيزات مادة معينة مثل PM 2.5 و PM 10 عالية (أعلى من 35 ميكروغرام / م 3 و 50 ميكروغرام / م 3 ، على التوالي) ، سيكون من الضروري البقاء في الداخل قدر الإمكان وارتداء قناع N95 بالخارج، لا سيما في المناطق التي تشهد الحركة المرورية الكثيفة، ويمكن استخدام جهاز تنقية الهواء في المنزل “.

يتسبب تلوث الهواء في الهواء الطلق في وفاة ما يقدر بنحو 4,2 مليون شخص كل عام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويرجع سبب وفاة واحد من كل خمس حالات وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى تلوث الهواء ، والذي تم تصنيفه في المرتبة الرابعة من حيث عوامل الخطر للوفاة بعد ارتفاع ضغط الدم وإدمان التبغ. وسوء التغذية.

وبحثت هذه الدراسة في العلاقة بين تلوث الهواء وعدم انتظام ضربات القلب البطيني في بياتشنزا، شمال إيطاليا.

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